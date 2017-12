Olmert anuncia que vai se reunir com Rice e Abbas no dia 19 O primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, disse na terça-feira que vai realizar no dia 19 uma reunião com a secretária norte-americana de Estado, Condoleezza Rice, e com o presidente palestino, Mahmoud Abbas. Ele fez o anúncio durante seu discurso a líderes judeus dos EUA, confirmando o encontro proposto por Rice em sua recente visita ao Oriente Médio, com o objetivo de retomar o processo de paz entre palestinos e israelenses. Olmert não disse onde o encontro vai ocorrer. O primeiro-ministro disse ainda esperar que Abbas, que na quarta-feira se reúne com líderes do Hamas na Arábia Saudita, não crie um governo de unidade nacional com o Hamas que fique aquém das exigências ocidentais de reconhecimento de Israel e renúncia à violência. O grupo islâmico Hamas e a facção Fatah, de Abbas, vivem há meses uma disputa de poder nos territórios palestinos que ameaça descambar para uma guerra civil. Cerca de 90 pessoas já morreram desde que Abbas anunciou a convocação de eleições antecipadas caso não haja acordo com o Hamas. Novo ministro assume Nesta terça-feira, Olmert anunciou seu novo ministro da Justiça. O respeitado professor de direito Daniel Friedman, um dos fundadores da Universidade de Tel-Aviv. O Gabinete de Israel aprovou a escolha, rapidamente efetuada para cobrir o posto deixado por Haim Ramon, aliado próximo de Olmert. Ramon foi forçado a abdicar seu cargo após o escândalo sexual em que se envolveu. Em agosto, uma jovem soldado acusou o ex-ministro de beijá-la contra sua vontade. Ramon se declarou culpado e não pode voltar ao posto.