Olmert assegura que vai continuar se reunindo com Abbas O primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, assegurou nesta segunda-feira, 26, que continuará mantendo contatos com o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, apesar do boicote de Israel ao governo de união nacional liderado por Ismail Haniyeh, do movimento islâmico Hamas. Em entrevista coletiva ao lado do secretário-geral da ONU, Ban Ki-Mon, com quem se reuniu nesta segunda-feira em Jerusalém, Olmert também parabenizou a comunidade internacional pela resolução 1747 sobre a imposição de sanções ao Irã.