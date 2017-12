Olmert comparecerá ao Parlamento para explicar crise no Líbano O primeiro-ministro ense, Ehud Olmert, deve comparecer hoje perante o Parlamento (Knesset) para explicar a atuação de seu Governo na crise do Líbano. O chefe do Executivo israelense deve pronunciar um discurso no plenário às 16h00 (10h em Brasília), segundo informaram fontes do Governo. De acordo com as fontes, o discurso abordará "a situação e os resultados da crise no Líbano". Israel e a milícia xiita libanesa Hezbollah respeitam desde começo da manhã um cessar-fogo, depois de mais de trinta dias de hostilidades. O cessar-fogo estipulado pelo Governo de Israel e pela guerrilha xiita libanesa do Hezbollah entrou em vigor às 08h (02h em Brasília) desta segunda-feira. A suspensão das hostilidades, acordada pelas partes implicadas no conflito, acolhe à resolução 1701 aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU no último sábado. A medida implicará o posicionamento de uma força multinacional amparada pela ONU no sul do Líbano, onde o Governo de Beirute também deverá enviar cerca de 15 mil soldados.