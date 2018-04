Olmert convoca reunião para analisar resposta a ataques

O primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, convocou, neste domingo, uma reunião extraordinária com responsáveis de segurança para analisar a situação após os últimos ataques das milícias palestinas desde a Faixa de Gaza, que feriram dois irmãos na localidade de Sderot, informou a rádio pública israelense. Olmert se reuniu com o titular da Defesa, Ehud Barak, e o chefe dos serviços de segurança interior, o secreto "Shin Bet", Yuval Diskin, para analisar uma possível resposta aos ataques com foguetes e bombas contra povoados israelenses próximos à faixa palestina. Moradores de Sderot organizaram uma marcha em direção a Jerusalém para se manifestarem contra o primeiro-ministro e exigir uma resposta contundente aos disparos de foguetes Qassam desde Gaza por milicianos palestinos. Olmert deve viajar à Alemanha, onde se reunirá com a chanceler Angela Merkel, com a qual analisará a possível ameaça do Irã, pois Israel teme que o programa nuclear de Teerã esteja destinado a conseguir armas atômicas. A viagem do chefe do Governo israelense a Berlim despertou suscetibilidades e críticas entre os habitantes das localidades israelenses próximas a Gaza e de membros dos partidos da oposição.