Olmert deve se reunir com Abbas na próxima semana O primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, se reunirá nos próximos dias com o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, anunciou nesta terça-feira, 6, seu assessor de imprensa, David Baker. Será a terceira reunião entre os dois líderes para promover o processo de paz desde que começaram seus contatos diplomatas, no ano passado, apesar do boicote imposto por Israel ao governo da ANP. "Não foi marcada ainda a data exata para a reunião e nem os assuntos, que informaremos quando soubermos o dia", disse Baker. Em meios do governo israelense acredita-se que o encontro será na próxima semana, dias antes do retorno da secretária de Estado americana, Condoleezza Rice. Em 19 de fevereiro, ela participou de uma cúpula com Abbas e Olmert. Emissários do chefe do governo israelense e do presidente palestino, que atualmente negocia a formação de um novo governo de união nacional para a ANP, começaram a preparar a conferência e sua agenda na semana passada. Abbas, líder do movimento nacionalista Fatah, e Ismail Haniyeh, do movimento islâmico Hamas, se reuniram ontem em Gaza pelo segundo dia consecutivo para formar um governo de unidade palestina, segundo o pacto assinado dia 8 de fevereiro na cidade sagrada de Meca, na Arábia Saudita. Olmert, segundo uma rádio pública local, avisou que enquanto o Hamas chefiar o Executivo, Israel não reconhecerá o governo palestino. Na sua opinião, os islâmicos não cumprem as três exigências da comunidade internacional: reconhecer a legitimidade do Estado judeu, cumprir os acordos assinados e renunciar à resistência armada. Fontes palestinas próximas às negociações para escolher os 25 futuros ministros de governo disseram que o presidente palestino e o primeiro-ministro não chegaram a um acordo. Continuam as divergências em torno de algumas nomeações, entre elas o Ministério do Interior, ao qual estão subordinados os órgãos de segurança.