Olmert diz que condições para paz com Síria não estão "amadurecidas" O primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, acredita que "as condições para uma paz com a Síria ainda não amadureceram". O primeiro-ministro israelense respondeu às declarações do presidente da Síria, Bashar al-Assad, a um jornal alemão, nas quais afirmava estar disposto a selar a paz com Israel. O presidente sírio advertia que se não se chegasse à paz, não descartava uma nova guerra com Israel. O ministro da Defesa de Israel, Amir Peretz, disse que "Israel está preparado para qualquer ameaça, e estará preparado para responder a qualquer provocação por parte da Síria". Segundo Peretz, as declarações de Assad são "inconsistentes". O ministro lembrou que Damasco abriga algumas das principais organizações terroristas do mundo.