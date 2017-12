Olmert diz que está pronto para chegar à paz com inimigos Em um aparente gesto à Síria, o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, disse nesta quinta-feira, 28, que está aberto para qualquer "sussurro de paz" dos inimigos de Israel. A Síria recentemente assinalou que gostaria de retomar as conversações de paz com Israel, interrompidas há sete anos. Olmert, porém, recusou as ofertas dizendo que o país vizinho apoiava grupos militantes anti-Israel no Líbano e em áreas palestinas. Em um discurso a formandos da força aérea, Olmert mostrou-se mais brando. "O Estado de Israel está aberto a qualquer sussurro de paz vindo de seus inimigos e além de suas fronteiras", afirmou. "Se nossos inimigos realmente buscam a paz, eles encontrarão em nós um parceiro justo, determinado a estabelecer relações pacíficas, amizade e reciprocidade", acrescentou o premier. Porém, a Síria continua a apoiar inimigos de Israel, como o Hamas, a Jihad Islâmica e o Hezbollah.