Olmert diz que Israel não permitirá que Irã tenha armas nucleares O primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, afirmou que não permitirá que o Irã tenha armas nucleares. "Israel não pode aceitar a possibilidade de os iranianos terem armas nucleares. Agiremos juntos com as forças internacionais, a começar com os EUA, de modo a prevenir isso", disse Olmert em entrevista ao Jerusalem Post. O primeiro-ministro também disse acreditar que o presidente dos EUA, George W. Bush, está "absolutamente determinado" a evitar que o Irã desenvolva armas nucleares. Embora seja conhecimento corrente que Israel possui armas nucleares desde os anos 1970, o país nunca confirmou essa informação. No mês passado, a Alemanha, um dos países que pressionam o Irã a abandonar seu programa nuclear, anunciou a venda para Israel de dois submarinos capazes de lançar mísseis nucleares. O Irã sustenta que seu programa nuclear não tem fins militares e, ao contrário de Israel, é signatário do Tratado de Não-Proliferação Nuclear.