Olmert diz que só conta com os EUA para deter o Irã O primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, disse que só conta com os Estados Unidos para deter o Irã e, por isso, é de "enorme importância" o "sucesso" da missão americana no Iraque. "Não tenho ninguém além dos EUA" para enfrentar a ameaça iraniana, disse o chefe de governo em entrevista publicada nesta sexta-feira, 30, pelo jornal israelense The Jerusalem Post. Olmert diz que não pode dar aos Estados Unidos "um conselho errado" sobre a retirada das tropas do Iraque. "Quem mais vai brigar por Israel, para proteger os interesses de Israel contra o Irã?", perguntou. "Do ponto de vista da segurança, se os EUA saírem do Iraque enfraquecidos, será muito mais difícil enfrentar o Irã, o que para nós é um assunto vital", ressalta. As relações entre Israel e o Irã são muito tensas. O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, chegou a dizer que queria "apagar Israel do mapa" e organizou em Teerã uma conferência negando o Holocausto nazista. Olmert vê um "autêntico perigo" na "saída prematura" das tropas americanas do Iraque, o que "fortaleceria os fundamentalistas extremistas xiitas".