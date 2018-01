Olmert e Abbas devem se encontrar no próximo domingo O primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, e o presidente da ANP, Mahmoud Abbas, vão se encontrar no próximo domingo, 11, para o segundo encontro em um mês, informou a imprensa israelense nesta sexta-feira, 9. O Canal 2 da TV israelense informou que o encontro entre os dois líderes pode acontecer mesmo no próximo domingo. O negociador palestino, Saeb Erekat, disse que o encontro poderá ocorrer no domingo, mas alguns detalhes ainda precisam ser acertados entre os dois lados. Miri Eisin, um porta-voz de Olmert, disse apenas que os planos ainda serão finalizados. O encontro deve focar a assuntos humanitários. Não se espera nenhum progresso em relação as questões políticas. Os dois líderes se encontraram em 19 de fevereiro com a secretária de Estado, Condoleezza Rice. A possibilidade de formar um governo de unidade nacional com o grupo islâmico Hamas, que agora lidera o governo palestino e é boicotado pelo Ocidente, fez com que o encontro terminasse sem resultados concretos.