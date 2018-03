Olmert e Abbas não se entendem sobre texto O premiê israelense, Ehud Olmert, e o presidente palestino, Mahmud Abbas, encerraram ontem uma reunião em Jerusalém sem obter avanços em torno do texto que estão preparando para uma conferência de paz nos EUA - prevista para novembro ou dezembro. Mas os dois lados concordaram em adotar passos previamente acertados para tentar reduzir suas diferenças. Olmert defende uma declaração de princípios em termos genéricos, enquanto Abbas exige um texto que aborde as questões centrais do conflito. Eles concordaram em reunir-se de novo na próxima semana.