Olmert e Abbas voltarão a se reunir ´nas próximas semanas´ O primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, deve voltar a se reunir com o presidente palestino, Mahmoud Abbas, "nas próximas semanas, embora a data ainda não tenha sido marcada", informou nesta quinta-feira, 1, a assessora do chefe de governo para a imprensa estrangeira, Miri Eisin. "Em princípio posso dizer que estamos administrando a reunião, mas não posso anunciar a data", acrescentou Eisin. Outras fontes prevêem que a reunião entre Olmert e Abbas, presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), acontecerá dentro de duas semanas. Emissários dos dois lados já começaram a preparar a agenda. Será a terceira reunião dos dois para tentar retomar o estagnado processo de paz, desde o ano passado. O último encontro foi em 19 de fevereiro, com a presença da secretária de Estado americana, Condoleezza Rice. Abbas, que na quarta-feira, 28, se reuniu com a comissária de Relações Exteriores da União Européia (UE), Benita Ferrero-Waldner, na Jordânia, era esperado nesta quinta-feira, 1, na Cidade de Gaza para conversar com o primeiro-ministro interino, Ismail Haniyeh, sobre seus contatos para a formação de um novo Governo palestino de união nacional.