Olmert felicita Bush pela eliminação de Zarqawi O primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, ligou nesta quinta-feira para o presidente americano, George W. Bush, para felicitá-lo pelo êxito da operação militar que provocou a morte do líder de Al Qaeda na Jordânia, Abu Musab al-Zarqawi. Um comunicado do Escritório de Imprensa do governo israelense indica que Olmert disse ao presidente dos Estados Unidos que vê nele "um exemplo a ser seguido pela maneira com que combate o terrorismo". O líder israelense acrescentou que a liderança dos EUA demonstrada nos últimos eventos "é a única maneira de vencer o terrorismo". O presidente Bush, por sua vez, agradeceu ao primeiro-ministro israelense suas felicitações e lhe disse que falou com os responsáveis pela operação lançada na noite da quarta-feira no Iraque, e que os parabenizou pessoalmente por seu trabalho. Israel lançou esta noite um ataque aéreo na Faixa de Gaza que causou a morte de quatro palestinos, entre eles o chefe dos Comitês Populares da Resistência, Jamal Abu Samhadana, que tinha sido recentemente nomeado comissário geral do Ministério do Interior palestino.