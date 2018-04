Olmert lamenta em memórias fracasso de negociações

O canal de televisão Al-Jazira, sediado no Catar e que transmite em árabe, divulgou recentemente vários documentos sobre as concessões que os palestinos estavam dispostos a fazer nessas negociações.

Olmert sustenta que ofereceu a Abbas um Estado palestino na Cisjordânia, na Faixa de Gaza e em Jerusalém Oriental. Israel havia anexado 6,3% da Cisjordânia, e teria oferecido aos palestinos uma extensão equivalente de terras de Israel. Segundo as memórias do ex-premiê israelense, Abbas disse que "precisava de tempo" para avaliar a oferta. Os dois, porém, nunca voltaram a se reunir. As informações são da Associated Press.