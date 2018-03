Olmert lança alerta sobre ataque a Gaza O primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, advertiu ontem que Israel pode lançar em breve uma ampla operação militar na Faixa de Gaza para tentar conter os lançamentos diários de foguetes contra Israel. "Nesse momento, o pêndulo balança mais para uma ação militar em Gaza do que qualquer outra coisa", disse Olmert após voltar de uma viagem de três dias aos EUA. Até o momento, uma mediação do Egito não conseguiu obter uma trégua para conter os disparos de foguetes de militantes palestinos e os ataques aéreos israelenses contra a Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas desde 14 de junho. O Hamas disse ontem que as ameaças de Olmert são um sinal de que os EUA deram sinal verde para uma ampla ofensiva. Ontem, Israel atacou Gaza, matando um militante do Hamas e ferindo outros 17 palestinos, um dia depois de um foguete matar um israelense.