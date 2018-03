Olmert pede a policiais ''tolerância zero'' O primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, solicitou ontem à polícia que mostre "tolerância zero" aos arruaceiros, depois da quarta noite de violência entre árabes e judeus em Acre , ao norte de Israel. Os conflitos começaram na quarta-feira, após um motorista árabe dirigiu até o bairro judeu no Yom Kippur, o Dia do Perdão dos judeus.