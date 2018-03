Olmert quer negociações diretas de paz com a Síria

O primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, expressou neste domingo, 13, esperança de que Israel e Síria lancem em breve negociações de paz. Os dois inimigos recentemente retomaram negociações indiretas, mediadas pela Turquia, depois de oito anos de conversas interrompidas. "Nós nunca começamos um processo com a Síria", disse o líder israelense antes da cúpula pela União do Mediterrâneo, em Paris. "São conversas indiretas, mas eu espero que em breve elas se transformem em contatos diretos que vão permitir o progresso nesse sentido." Veja também: Fortes medidas de segurança em Paris marcam Cúpula da UPM Cúpula da UPM abre nova era entre UE e Mediterrâneo Paz com palestinos está muito perto, diz Olmert Logo depois, Olmert se reuniu com o primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que mais tarde se encontrará com o presidente da Síria, Bashar Assad, segundo informou o porta-voz de Olmert, Mark Regev. Olmert disse a Erdogan que "está sendo absolutamente sério quando fala em agir na direção dos sírios". O presidente sírio disse ontem que as conversas podem progredir, mas sugeriu que isso não acontecerá até que um novo presidente dos Estados Unidos seja eleito. Segundo Regev, Israel acredita que é um erro esperar mais tempo. "Se existe vontade de negociar agora, o momento é agora", disse o porta-voz. Assad e Olmert estão em Paris para a cúpula que reúne mais de 40 líderes da região do Mar Mediterrâneo. As tensões entre Israel e Síria são uma questão fundamental para a União do Mediterrâneo, lançada no encontro de deste domingo, 13.