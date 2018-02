Olmert recebe apoio em Israel Os principais integrantes do Kadima - partido do primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert - anunciaram ontem que apóiam o premiê apesar das denúncias de corrupção atualmente sob investigação em Israel. "Todo cidadão tem o direito de ser considerado inocente", disse o ministro do Transporte, Shaul Mofaz. "Devemos deixar que ele siga governando o país." Na quinta-feira, Olmert disse que renunciaria se fosse indiciado por corrupção. O premiê é acusado de aceitar ilegalmente centenas de milhares de dólares de um empresário americano quando era prefeito de Jerusalém.