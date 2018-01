Olmert responsabiliza regime sírio por seqüestro de soldado O primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, atribuiu neste domingo toda a responsabilidade do seqüestro do soldado Gilad Shalit ao regime de Damasco, em um conversa telefônica que teve com a secretária de Estado americana, Condoleezza Rice. "As ordens de atentados chegaram de Damasco. A liderança síria deve desmantelar os grupos terroristas que operam em seu território", disse Olmert a Rice na conversa, segundo a rádio pública israelense. O premier se referia ao líder do Hamas no exílio, Khaled Mashaal, autor intelectual do seqüestro de Shalit e principal obstáculo, segundo Egito e Israel, a um acordo para o fim desta nova crise no Oriente Médio. O primeiro-ministro israelense também reclamou que as milícias palestinas estão há meses disparando foguetes Qassam contra Israel. Olmert assegurou à secretária de Estado que empregará "todos os meios a seu alcance" para conseguir a libertação do soldado e pôr fim aos ataques com foguetes. Na conversa, pela primeira vez Rice levou a Israel a preocupação dos EUA com a crise humanitária que está começando a surgir em Gaza devido ao bloqueio imposto por Israel. A diplomata também pediu ao primeiro-ministro que reconsidere sua postura para que a situação não piore, segundo a rádio.