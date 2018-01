Olmert se nega a estabelecer data para fim de ofensiva em Gaza O primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, afirma que não pode impor uma data limite à ofensiva do país em Gaza, onde o Exército israelense fez mais ataques aéreos na madrugada deste domingo contra instalações civis e milicianos palestinos. "Isto é uma guerra à qual não se pode impor um calendário", disse Olmert neste domingo, na reunião do conselho de ministros. O dirigente israelense reiterou que não negociará com o Hamas a libertação do soldado Gilad Shalit, seqüestrado por milicianos palestinos da Faixa de Gaza em 25 de junho. "Não negociaremos com o Hamas, não negociaremos com terroristas", disse. Olmert ainda insistiu com seus ministros que não façam declarações sobre os procedimentos para obter o resgate de Shalit "devido à condição delicada do assunto". Na reunião, o ministro da Defesa de Israel, Amir Peretz, pediu paciência nos esforços para a libertação do soldado Shalit. Ele argumentou que, com o progresso da operação militar na Faixa de Gaza, a oposição palestina à luta aumentará. O Exército israelense iniciou há 13 dias uma operação militar de grande escala em Gaza em resposta ao seqüestro do soldado Shalit e afirma que matou mais de setenta palestinos até o momento - a maioria deles nos últimos três dias. A ministra de Relações Exteriores, Tzipi Livni, declarou que o Hamas, responsável pelo seqüestro de Shalit, tenta se mostrar moderado e flexível como, por exemplo, com as declarações do primeiro-ministro Ismail Haniyeh, que pediu um cessar-fogo bilateral neste sábado. "A intenção é buscar pressão internacional para encerrar a operação em Gaza", disse Livni. O ministro de Segurança Pública israelense, Avi Dichter, exigiu, na reunião, que o Governo informe ao Exército "claramente e sem ambigüidades" que deve fazer tudo, sem limites, para acabar com o disparo de foguetes Qassam contra Israel. Estas declarações foram feitas após o chefe da brigada Golani, o general Tamir Yadai, dizer hoje que a operação do Exército na Faixa de Gaza não freará de nenhuma maneira o disparo de foguetes. Já que os milicianos continuam a disparar foguetes, a operação do Exército israelense se concentra por enquanto no norte da Faixa de Gaza, de onde os projéteis são lançados, e não tanto no sul, onde se acredita que Shalit está. Um dos foguetes atingiu esta semana a cidade de Ashkelon e outro feriu um homem de 42 anos hoje em Sderot. Na manhã deste domingo, as forças aéreas israelenses dispararam mísseis contra pelo menos três grupos de milicianos e causaram ferimentos a, no mínimo, oito deles, quatro das Brigadas dos Mártires de al-Aqsa, braço armado do Fatah, e quatro da Jihad Islâmica. As forças aéreas do Exército israelense voltaram a atacar nesta madrugada uma estação de transformadores que abastece a cidade de Beit Hanun, no norte da Faixa de Gaza, e dispararam contra um edifício do movimento nacionalista do Fatah, ao sul de Gaza, e contra uma ponte ao norte. Além disso, fontes palestinas afirmaram que soldados israelenses voltaram à região onde ficava o assentamento judaico de Doguit, antes de sua evacuação e posterior destruição há quase um ano. O Exército tinha saído no sábado de Doguit, no extremo norte da Faixa de Gaza, após chegar ali dias antes. A organização UNRWA, agência da ONU encarregada de ajudar os refugiados palestinos, e a Organização Mundial da Saúde (OMS) advertiram neste domingo, em comunicado conjunto, que a situação humanitária nesse território palestino piorou. Estes organismos afirmam que Gaza está à beira de uma catástrofe humanitária e os hospitais só podem funcionar sem energia elétrica por mais duas semanas, quando não restará mais gasolina para abastecer seus geradores.