Olmert ´treinou´ Prodi para falar em entrevista coletiva Uma equipe de tevê israelense captou imagens do primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, ditando a seu colega italiano, Romano Prodi, o que dizer numa entrevista coletiva que concederiam momentos depois em Roma. O episódio aconteceu na quarta-feira, dia 13. Nas imagens, registradas por um cinegrafista do Canal 10 da tevê de Israel, os dois homens são vistos - aparentemente sem perceber que estavam sendo filmados - conversando sobre o que dizer na entrevista coletiva, concedida durante a visita de Olmert a Roma. Olmert diz a Prodi que ele deveria mencionar a exigência da comunidade internacional de que o governo palestino liderado pelo Hamas reconheça o direito de Israel à existência, renuncie ao terrorismo e respeite acordos de paz assinados. "É importante para mim que você enfatize os três princípios do Quarteto, que eles não são negociáveis, que eles são a base de tudo. Por favor, diga isso", pede Olmert a Prodi, curvando-se em direção ao líder italiano. Olmert também pede a Prodi para mencionar o status de Israel como um Estado judeu, implicando que isso descarta uma exigência-chave palestina de que milhões de refugiados palestinos e seus descendentes tenham permissão de voltar a suas casas no que território hoje é Israel, mudando o equilíbrio demográfico e possivelmente transformando os judeus em uma minoria no país. "Você disse algo sobre o Estado judeu (no passado). Eu sei disto", lembra Olmert a Prodi. Na entrevista coletiva, Prodi recitou: "Todo processo de paz deve passar pela renúncia da violência, o reconhecimento do Estado de Israel, o reconhecimento de acordos anteriores e, devo acrescentar, também o reconhecimento de Israel como um Estado judeu".