Omã adverte contra viagens aos EUA O governo de Omã advertiu seus cidadãos contra viagens não essenciais aos Estados Unidos, alertando que eles poderiam ser objeto de "tratamento discriminatório" em aeroportos americanos. "As novas medidas de entrada (no país) adotadas pelos EUA talvez exijam questionamentos e a coleta de impressões digitais de cidadãos omanis", afirma um comunicado do Ministério das Relações Exteriores. "Devido a tais medidas, os cidadãos omanis talvez sejam tratados de forma discriminatória e inapropriada". A chancelaria diz também que Omã, um aliado dos EUA no Golfo Pérsico, "entende as preocupações do governo americano que levaram a tais medidas". Os EUA dificultaram o processo de emissão de vistos para alguns países, depois dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 em Nova York e Washington. Sob o novo sistema, que foi adotado em outubro do ano passado, alguns visitantes passam por uma triagem que inclui foto, impressões digitais e entrevista.