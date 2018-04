Ominami anuncia apoio a Frei e embaralha pleito chileno Quatro dias antes do segundo turno das eleições presidenciais no Chile, o ex-candidato independente Marco Enríquez-Ominami, que obteve 20% dos votos no primeiro pleito, anunciou ontem seu apoio ao candidato governista, Eduardo Frei, da Concertação. No primeiro turno, o bilionário Sebastián Piñera ficou com 44%. Já o ex-presidente Frei obteve 30%, enquanto o comunista Jorge Arrate, em quarto, ficou com 6%.