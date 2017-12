OMS alerta para ressurgimento da pólio na África A África está à beira da pior epidemia de poliomielite da história recente, com o ressurgimento da doença na região do Sudão afetada pela guerra, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS). "Não resta dúvida de que o vírus está se propagando num ritmo alarmante", afirmou David Heymann, que dirige os esforços da agência de saúde das Nações Unidas para erradicar a pólio. A OMS confirmou que um menino ficou paralítico devido à poliomielite em 20 de maio na região sudanesa de Darfur, o primeiro caso registrado no Sudão em mais de três anos. Embora o número de casos seja considerado pequeno no geral, a doença já foi registrada em 13 países africanos neste ano, depois de ter ficado limitada a apenas três nações no início do ano passado. A poliomielite, em geral, contagia crianças menores de 5 anos através da água contaminada. A doença ataca o sistema nervoso central, provocando paralisia, atrofia muscular, deformações e, em alguns casos, a morte. Os especialistas vêm alertando há muito tempo sobre a possibilidade de uma epidemia em Darfur, onde milhares de pessoas foram assassinadas e mais de um milhão ficaram desabrigadas num conflito de 15 meses entre milicianos árabes, apoiados pelo governo sudanês, e a população negra africana, de maioria cristã. O caso do Sudão é o mais recente revés na campanha da OMS para erradicar a poliomielite em todo o mundo até o final do próximo ano.