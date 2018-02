OMS alerta sobre propagação de dengue na AL e Ásia A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou hoje um alerta sobre a propagação da dengue na América Latina e na Ásia, que alcançou níveis de epidemia, e pediu aos governos que tomem medidas preventivas contra a infecção. "Estamos nos aproximando dos níveis de 1998, quando houve uma epidemia em que se registraram 1,2 milhão de casos", declarou Mike Nathan, funcionário da OMS. Segundo Nathan, existe "uma relação clara" entre a pobreza e a dengue, que se propaga por 100 países da África, das Américas, do leste do Mediterrâneo, do sudeste da Ásia e do oeste do Pacífico. Por isso mesmo, cerca de 2,5 bilhões de pessoas - dois quintos da população mundial - estão sob risco de serem contagiadas pelo vírus da dengue, disse a OMS. Segundo a agência das Nações Unidas, cerca de 50 milhões de pessoas a cada ano são infectadas pelo vírus. A doença se manifesta por dores de cabeça, febre alta, dores nas articulações e nos músculos. Também pode provocar náusea, vômitos e erupções cutâneas. Em muitos casos, os sintomas são tão leves que dificilmente são reconhecidos, enquanto que nos casos graves a infecção se manifesta com febre hemorrágica. No Brasil, onde a epidemia se propagou no início deste ano, afetando 500 mil pessoas, ocorreram 2 mil casos de dengue hemorrágica. Outros países em que ocorreram surtos de dengue acompanhados de casos de febre hemorrágica foram El Salvador, México, Sri Lanka e Camboja. Atualmente não existe tratamento nem vacinas eficazes contra a dengue, e a única profilaxia possível é uma enérgica campanha para eliminar o mosquito aedes aegypti, que transmite o vírus por picada, e que se reproduz em tambores e vasilhas destampados e depósitos de lixo nos quais há acúmulo de água parada.