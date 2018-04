OMS: casos de gripe suína chegam a 29.669 no mundo

Ontem, a OMS elevou o alerta para a gripe suína para nível de pandemia moderada, após redesenhar os critérios para as pandemias. A diretora da OMS, Margaret Chan, explicou que como a grande maioria dos casos no mundo registrou apenas sintomas leves, com recuperação rápida, e houve poucas mortes, a classificação adotada foi de pandemia de moderada. Mesmo assim, os casos surpreendem, disse ela. Isso porque um terço dos casos atingem jovens e adultos que estavam saudáveis, antes de contrair o vírus, citou ontem em entrevista. Ela também previu que a gripe continuará se espalhando e que "estamos apenas nos primeiros momentos da pandemia".