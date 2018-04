OMS: China confirma mais 12 casos de gripe suína A China confirmou hoje mais 12 casos de contaminação pelo vírus da gripe A H1N1, elevando a mais de cem o total de vítimas da doença no país. Ao mesmo tempo, a disseminação do surto pela Austrália pode levar a Organização Mundial de Saúde (OMS) a declarar a primeira pandemia de gripe em 41 anos. Também foram reportados novos casos em Hong Kong, Coreia do Sul, Nova Zelândia e Tailândia. No território de Hong Kong, inclusive, autoridades locais anunciaram o primeiro caso de contaminação autóctone pelo vírus A H1N1.