OMS confirma 11 mortes no Gabão por Ebola Onze pessoas morreram nas últimas semanas no nordeste do Gabão (África), em conseqüência de um surto do vírus Ebola, enquanto se registraram outros 14 novos casos na região, indicou, nesta sexta-feira, um novo balanço da Organização Mundial da Saúde (OMS). O surto "se propaga rapidamente e de modo imprevisível", asseguraram fontes da federação internacional da Cruz Vermelha. Segundo a OMS, o vírus é considerado mortal em 50% e 90% dos casos, e por enquanto não existe cura nem vacina para a doença.