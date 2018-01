OMS confirma 35ª morte por gripe aviária na Indonésia A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou neste domingo a 35ª morte humana na Indonésia devido ao vírus da gripe aviária. A vítima foi um homem de 29 anos, falecido dez dias atrás em Jacarta. O porta-voz da OMS, Dick Thompson, declarou que as análises realizadas por um laboratório da organização confirmaram os resultados dos testes realizados na capital indonésia após a morte do homem. As análises da OMS também confirmaram que outros dois indonésios - um jovem de 18 anos, da cidade de Surabaya, capital da província de Java Leste, e um cidadão de Jacarta, de 43 anos - também estão infectados pelo vírus da gripe aviária. Ambos se encontram hospitalizados e sob tratamento médico. Mais de 120 pessoas morreram em decorrência da gripe aviária em todo o mundo desde o fim de 2003, quando o vírus fez sua primeira aparição no homem. A maior parte das vítimas mortais foram registradas na Ásia.