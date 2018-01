OMS convoca países a lutar contra epidemia do século 21 A diretora da Organização Mundial da Saúde (OMS), Gro Harlem Brundtland, conclamou hoje todos os países a cooperar para conter "a primeira epidemia mundial do século 21", ao mesmo tempo que se registravam mais 53 mortes pela Síndrome Respiratória Aguda Severa (Sars) na Ásia e no Canadá. "Por enquanto, ainda temos uma possibilidade de evitar que o vírus da pneumonia se torne endêmico no mundo, como a gripe ou o HIV", declarou Gro, pedindo que os governos reagissem com rapidez. Das 53 mortes anunciadas no fim de semana pelas autoridades sanitárias de cinco países ou territórios, 24 foram em Hong Kong 21 na China, 4 no Canadá, 3 em Cingapura e a primeira causada pela doença em Taiwan. Além disso, o Ministério da Saúde da China informou hoje, em Pequim, que há mais 126 infectados no país. Na capital chinesa, a nova ministra da Saúde, Wu Yi, adotou medidas ainda mais drásticas, determinando que os corpos das vítimas fatais não sejam devolvidos às famílias e que todos os teatros, cafés, karaokês, cinemas, bibliotecas e cyber cafés da cidade permaneçam fechados por tempo indeterminado. A maioria dos 13 milhões de habitantes de Pequim está saudável, mas hoje muitos se fecharam em casa por causa dos já milhares de infectados no país. Alguns consumidores, de máscaras, correm pelos supermercados, levando qualquer produto para casa, depois que o pânico levou as pessoas a estocar alimentos. As escolas foram fechadas nas próximas duas semanas. Empresas industriais, comerciais e de serviço adotaram o rodízio de funcionários, a fim de reduzir o número de pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Os que seguem trabalhando devem medir a temperatura antes de sair de casa para o trabalho e comunicar qualquer anormalidade. Outras empresas simplesmente pararam a produção e dispensaram os funcionários, entre elas, a brasileira Embraco (indústria de compressores), que retomará a produção só no dia 5. Em São Paulo, um brasileiro de 47 anos que está internado há cinco dias no Instituto de Infectologia Emílio Ribas com suspeita de Sars mostra sinais de melhora, segundo a Assessoria de Imprensa do hospital. O homem, cuja identidade vem sendo mantida em sigilo, mora em Santo André e viajou a Pequim recentemente. Ele chegou ao Brasil no dia 15. Os sintomas apareceram três dias depois. Veja o índice de notícias sobre a pneumonia atípica