OMS diz que 1/3 das mulheres sofre violência de gênero

Uma série de artigos divulgada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quinta-feira indica que cerca de 40% das mulheres assassinadas no mundo foram mortas por um pessoa próxima. Além disso, a violência de gênero foi apontada como a mais comum sofrida pelas mulheres.

"A violência contra as mulheres é um problema de saúde global, de proporções epidêmicas", avaliou a diretora Geral da OMS, Margaret Chan.

A OMS definiu a violência física como situações em que se é golpeado, empurrado, perfurado, sufocado ou

atacado com uma arma. A violência sexual foi classificada como as situações onde a mulher é fisicamente forçada a ter relações sexuais ou é obrigada a praticar um ato sexual que seja humilhante ou degradante.

O relatório também analisou os índices de violência sexual contra as mulheres por alguém que não seja seu parceiro e estimou que cerca de 7% das mulheres em todo o mundo já passaram por essa experiência.

De acordo com as Nações Unidas, mais de 600 milhões de mulheres vivem em países onde a violência doméstica não é considerada crime.

A taxa de violência doméstica contra as mulheres é maior na África, no Oriente Médio e no Sudeste da Ásia, onde 37% das mulheres já sofreram violência física ou sexual. O levantamento mostrou que 30% das mulheres na América Latina e na América do Sul e 23% na América do Norte já foram agredidas. Na Europa e na Ásia, o índice é de 25%. Fonte: Associated Press