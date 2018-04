OMS diz que esforços de combate a cigarro são insuficientes Os esforços de combate ao tabaco que pretendem evitar dezenas de milhões de mortes desnecessárias não têm obtido os resultados desejados, e nenhum país adotou por completo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a área, disse a entidade na quinta-feira. Em sua primeira avaliação ampla sobre o consumo de tabaco no mundo e os esforços de controle, a OMS descobriu que apenas 5 por cento da população mundial vive em países que protegem as pessoas por meio de alguma das medidas de combate ao fumo estipuladas por essa entidade internacional. Além disso, as análises da OMS descobriram que 40 por cento dos países ainda permitem o fumo em hospitais e escolas, ao passo que apenas 5 por cento da população mundial mora em nações que proibiram a publicidade envolvendo o cigarro. "Apesar de os esforços de combate ao cigarro estarem ganhando força, quase todos os países precisam se dedicar mais", afirmou Margaret Chan, diretora-geral da entidade, em um comunicado. A OMS apresentou seis medidas antifumo que, segundo Chan, "podem ser adotadas por qualquer país, rico ou pobre, e que, quando combinadas em um pacote, oferecem-nos as melhores chances de reverter essa epidemia ainda em expansão." As seis estratégias consistem em: monitorar o fumo e as políticas de prevenção; proteger as pessoas da fumaça do cigarro; oferecer ajuda para os que desejam abandonar o vício; alertar sobre os perigos do cigarro; proibir a veiculação de propaganda, a promoção ou o patrocínio de cigarro; elevar os impostos que incidem sobre o cigarro. O relatório descobriu que governos do mundo todo, a cada ano, arrecadam 500 vezes mais dinheiro com os impostos do tabaco do que gastam nos esforços de combate ao fumo. Chan divulgou o Relatório da OMS sobre a Epidemia Global de Cigarro em uma entrevista coletiva realizada ao lado do prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, cuja instituição Bloomberg Filantropia ajudou a custear a elaboração do relatório. O documento descreveu como é particularmente preocupante o fato de a epidemia de cigarro estar se alastrando pelo mundo em desenvolvimento, em parte porque a indústria do tabaco passou a dirigir suas campanhas aos jovens e adultos desses países. Como resultado, a OMS disse que cerca de 80 por cento das mortes relacionadas com o consumo de cigarro e previstas para ocorrer até 2030 devem dar-se no mundo em desenvolvimento. (Reportagem de Bill Berkrot)