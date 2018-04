O número de países com doentes confirmados passou de 69 para 73, de acordo com o boletim publicado na página da agência de saúde da Organização das Nações Unidas (ONU) na internet. Das 139 mortes confirmadas até agora pela OMS, 106 ocorreram no México, 27 nos Estados Unidos, três no Canadá, uma na Costa Rica e outra no Chile.