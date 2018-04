OMS: mundo registra 7,8 mil novos casos de gripe suína Mais de 7,8 mil novos casos de gripe suína foram registrados no último fim de semana no mundo. A informação é a da Organização Mundial da Saúde (OMS), que alegou estar preocupada com a situação no Cone Sul por conta do início do inverno. No total, 51 novas mortes foram registradas pela OMS no período, elevando para 231 o número de vítimas fatais da doença. Desde abril, 52,1 mil pessoas em todo o mundo já foram identificadas com o vírus.