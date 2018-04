OMS: nova gripe já atingiu 70 mil e matou 311 no mundo O número de casos de gripe A (H1N1) atingiu 70.893 no mundo, com 311 mortes, desde que o vírus da chamada gripe suína foi detectado pela primeira vez, no final de março, segundo dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Os Estados Unidos lideram, com 27.717 casos confirmados, seguidos pelo México (8.279), Canadá (7.775), Chile (5.186), Austrália (4.038), Reino Unido (4.250), Argentina (1.488) e China (1.442). Em número de mortos, também os Estados Unidos lideram (127), seguidos pelo México (116), Argentina (23) e Canadá (21). As informações são da Dow Jones e do site da OMS.