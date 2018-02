OMS pede fim da mutilação sexual de mulheres na África

A especialista da OMS, Elise Johansen, disse que funcionários da saúde continuam a dar assistência na extração do clitóris de jovens, para limitar sua atividade sexual na idade adulta.

Johansen disse hoje que esses profissionais da saúde são responsáveis por quase 75% dos casos no Egito, cerca de 42% no Sudão e 34% no Quênia.

O processo, também chamado de circuncisão feminina, é comum em partes da África e envolve a remoção cirúrgica do clitóris ou de outras partes genitais, que pode eliminar o prazer para as mulheres durante o sexo e causar dor permanente e complicações durante o parto.