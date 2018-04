OMS registra 140 mortes e 26,5 mil casos de gripe suína

"Nós estamos realmente muito próximos de saber que estamos em uma situação de pandemia", disse Fukuda, em Genebra, na Suíça. O alerta de pandemia da OMS se encontra atualmente no nível 5, apenas um abaixo do alerta máximo. Pelos critérios técnicos, a proliferação do vírus em duas das seis regiões seria suficiente para a declaração de uma pandemia. As regiões da OMS são: Américas, Europa, África, Mediterrâneo Leste, Sudeste Asiático e Pacífico Oeste.