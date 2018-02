OMS testará vacina contra ebola na África em janeiro

A assistente da diretora-geral da OMS, Marie Paule Kieny, disse que os testes clínicos planejados para a Europa, África e Estados Unidos estão sendo acompanhados pelos governos dos países, que pressionam por uma vacina que tenha uso efetivo contra a doença.

Ela afirmou aos repórteres nesta terça-feira, em Gênova, que se as vacinas forem consideradas seguras, dezenas de milhares de doses serão utilizadas em testes no oeste da África em janeiro.

No evento, a porta-voz da OMS, Fadela Chaib, também prometeu uma auditoria pública sobre os erros da agência de saúde em suas medidas para conter a epidemia do ebola, que já matou mais de 4,5 mil pessoas. Fonte: Associated Press.