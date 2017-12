Onda de ataques a bomba no Iraque deixa 69 mortos Uma onda de ataques a bomba contra delegacias de polícia em várias cidades iraquianas deixou 69 mortos, entre eles três soldados norte-americanos, informou o Ministério da Saúde do Iraque. Segundo o ministério, 268 pessoas ficaram feridas. "Houve alguns ataques coordenados em vários pontos do Iraque, em Ramadi, Baqouba e Fallujah entre outros", disse o vice-chefe de operações das tropas dos EUA, general Mark Kimmitt. As ações mais contundentes da guerrilha iraquiana aconteceram em Baqouba, 50 km a nordeste de Bagdá. Dois soldados do Exército dos EUA teriam sido mortos em Baqouba. Segundo o major Neal O´Brien, porta-voz da Primeira Divisão de Infantaria do Exército dos EUA, as forças norte-americanas usaram tanques e aviões, que lançaram três bombas de 250 kg contra posições da guerrilha. Em Mosul, no norte do país, carros-bombas explodiram perto da Academia de Polícia do Iraque, de um hospital e de uma delegacia. As informações são da Associated Press, citada pela Dow Jones.