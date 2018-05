Onda de ataques mata 14 e fere 75 em Bagdá Quatro carros-bomba explodiram ontem em áreas xiitas de Bagdá, deixando pelo menos 14 mortos e 75 feridos. A ação ampliou os temores de uma possível retomada de um conflito sectário após a retirada dos soldados americanos do país no fim de 2011. A violência no Iraque teve uma queda brusca desde a onda de choques sectários entre 2006 e 2007, mas, mesmo assim, os ataques continuam no país.