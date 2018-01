Onda de ataques palestinos deixa 20 israelenses mortos Um franco-atirador palestino disparou neste domingo contra soldados e veículos civis israelenses em um posto de controle perto da colônia judaica de Ofra, nas proximidades da cidade cisjordaniana de Ramallah, matando dez pessoas - entre elas sete soldados -, no pior dos quatro ataques palestinos que deixaram 21 mortos em dois dias de violência. Israel respondeu com uma série de intensos ataques contra instalações de segurança palestinas na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, os quais deixaram pelo menos quatro policiais palestinos mortos, enquanto o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, e seu gabinete estudavam ações militares adicionais. Aviões F-16, helicópteros e barcos artilhados da Marinha israelense foram usados nos ataques de represália. O Exército israelense regressou hoje à noite à cidade palestina de Jenin, 24 horas depois de ter-se retirado de um campo de refugiados. Seis tanques penetraram cerca de 200 metros na cidade autônoma e responderam com tiros de obuses aos disparos palestinos. A mais recente onda de violência, que suscitou em Israel vários pedidos para derrubar o líder palestino Yasser Arafat, ocorreu apenas 12 horas depois de um suicida palestino de 20 anos detonar no sábado uma carga de explosivos em um movimentado bairro de Jerusalém habitado majoritariamente por judeus ultra-ortodoxos, matando nove israelenses, entre eles dois bebês - de sete e 18 meses - e três crianças. A brigada de mártires Al-Aqsa, uma milícia ligada ao movimento Fatah, de Arafat, assumiu a responsabilidade por três dos quatro ataques cometidos entre sábado e hoje pela manhã, incluindo o tiroteio no posto de controle e um ataque com granada que matou um israelense na Faixa de Gaza. Os militantes, que juraram vingar os ataques israelenses contra os campos de refugiados de Balata e Jenin, na Cisjordânia, divulgaram um comunicado destacando que o tiroteio de hoje foi em resposta à atuação do Exército de Israel contra os acampamentos, que deixou entre quinta-feira e sábado 23 palestinos mortos. Na Faixa de Gaza, atiradores palestinos abriram fogo hoje pela manhã contra um grupo de soldados em uma estrada. Um soldado morreu e quatro ficaram feridos, informou o Exército. Uma facção militar do grupo radical Jihad Islâmica assumiu a autoria do ataque em um telefonema à Associated Press. Após a série de atentados, os ministros mais à direita dentro do gabinete de Sharon exigiram o fim da Autoridade Palestina, presidida por Arafat. "Creio que a melhor maneira de garantir a segurança dos cidadãos israelenses é acabar com a Autoridade Palestina, liderada por Arafat", disse Dan Naveh, ministro sem pasta do governo Sharon. Os palestinos, por sua vez, também disseram que a intensificação da violência está fora de controle, mas colocaram a culpa em Israel. "A liderança palestina adverte sobre o perigo da ocupação israelense e a intensificação dos ataques", indicou um comunicado divulgado pela agência oficial de notícias Wafa. A Autoridade Palestina condenou os atentados e pediu a retomada das conversações de paz, contudo, nos campos de refugiados de Deheishe, de onde era o homem-bomba, e em Ramallah centenas de palestinos manifestaram sua alegria pelos atos de vingança contra Israel. No Vaticano, o papa João Paulo II pediu hoje um cessar-fogo no Oriente Médio "em respeito à lei internacional". Segundo o pontífice, "a violência, a morte e as represálias não farão nada além de empurrar cada vez mais as populações civis, israelenses e palestinas, ao desespero e ao ódio". Desde o início do levante palestino, há 17 meses, 310 israelenses e 1.070 palestinos morreram.