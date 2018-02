Onda de atentados deixa 33 mortos no Iraque

Uma onda de ataques ocorrida neste domingo, 6, no Iraque deixou ao menos 33 mortos, entre elas 12 crianças, após uma explosão de carro-bomba do lado de fora de uma escola primária no norte do país, disseram autoridades.

As explosões deste domingo começaram durante a manhã na vila xiita de Qabak, perto de Tal Afar, cerca de 420 quilômetros ao noroeste de Bagdá. A região é considerada reduto de insurgentes sunitas e um corredor para os combatentes islamitas que chegam da vizinha Síria.

Um carro bomba explodiu do lado de fora de uma escola enquanto crianças de entre seis e 12 anos se encontraram em sala de aula. Outro veículo carregado de explosivos foi detonado perto de um posto policial próximo, afirmou o prefeito de Tal Afar, Abdul Aal al-Obeidi. Doze 12 crianças, o diretor da escola e dois policiais foram mortos e outras 90 pessoas ficaram feridas.

Horas depois, em outro ataque suicida, um homem à pé detonou os explosivos que carregava horas quando peregrinos xiitas cruzavam o bairro majoritariamente sunita de Waziriya, no norte da capital do Iraque. No ataque, ao menos 12 pessoas morreram e outras 23 ficaram feridas, segundo informaram policiais de funcionários da saúde.

Também neste domingo, uma bomba explodiu em um estacionamento no distrito de al-Jadidah, que possui zona sunitas e xiitas, ao leste da capital Bagdá. No atentado, seis pessoas morreram e 12 ficaram feridas, segundo informações da polícia e hospitais.

Estes foram os últimos atentados em meio à mais implacável e violenta campanha que assola o Iraque em 2008. O aumento no número de mortos eleva os temores de que o país esteja se encaminhando para uma guerra sangrenta similar à guerra civil após a invasão dos EUA em 2003. Ninguém reivindicou a autoria dos ataques. Fonte: Associated Press.