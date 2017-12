Onda de calor atinge a Espanha. E já matou uma pessoa O consumo de eletricidade atingiu alta recorde hoje, quando os espanhóis correm a ligar seus aparelhos de ar condicionado para enfrentar a onda de calor que se instalou no país. Por causa disso, disseram autoridades, um homem morreu de ataque cardíaco. O homem, de 48 anos, de Ciudad Real, sul de Madri, não suportou um dia de ciclismo sob o sol escaldante, e pode ser a primeira vítima do calor este ano. De manhã, o consumo de eletricidade já havia chegado a 36.700 megawatts, quando as temperaturas no centro e sul da Espanha atingiam cerca de 40 graus centígrados. O salto do consumo ? quebrando o recorde de 36.300 megawatts de ontem ? levou a alguns blecautes limitados, informou Carmen Salgado, da Rede Elétrica da Espanha, o operador nacional. ?Este é um recorde histórico para o verão?, afirmou. ?Mas amanhã podemos ter um novo recorde.? A onda de calor começou há alguns dias, levando a ministra da Saúde, Elena Salgado, a anunciar uma campanha publicitária de ? 17 milhões (R$ 65,7 milhões) com recomendações de precauções para evitar o superaquecimento em todo o país. No verão passado, o governo confirmou a morte de 141 pessoas em decorrência de uma onda de calor similar. Mas estatística nacionais mostram, entretanto, que 12.000 podem ter morrido durante os três meses de verão de 2003, embora seja difícil ligar essas mortes diretamente ao calor.