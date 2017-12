Onda de calor castiga o Cáucaso Norte Uma onda de calor com temperaturas de até 42 graus centígrados castiga as repúblicas e regiões russas do Cáucaso Norte, informou nesta terça-feira o centro meteorológico local, indicando que o calor se manterá por vários dias. O departamento de Emergências do Cáucaso Norte admitiu que as altas temperaturas podem alterar o funcionamento do transporte ferroviário, causar falhas em transformadores de linhas elétricas, deformações no asfalto de estradas e criar outras dificuldades para à infra-estrutura da região. A onda de calor também pode derreter a neve nas regiões montanhosas da república de Kabardino-Balkária, em cujo território se encontra o monte Elbrus, o mais alto da Europa, disse um pora-voz à agência Interfax. Os serviços médicos recomendaram à população que tome cuidados para evitar insolações.