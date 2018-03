Onda de calor deixa mais 45 mortos na Índia Outras 45 pessoas morreram devido à onda de calor no sul da Índia, elevando o número total de vítimas fatais para 1.165 nas últimas três semanas. Só no estado de Andhra Pradesh, o mais castigado por temperaturas tórridas, a insolação e a desidratação causaram a morte de 1.065 pessoas e levaram outras milhares a serrem hospitalizadas. Os meios de comunicação locais relatam que outras 100 pessoas morreram em conseqüência de febre alta e desidratação no norte do país. Os 45 novos falecimentos ocorreram precisamente em Andhra Pradesh, disse o funcionário dos serviços médicos D. C. Roshaiah. No distrito de Nalgonda, nesse estado, ocorreram 204 mortes enquanto a temperatura chegava a entre 45 e 49 graus centígrados. No distrito de Godavari, foi de 175 o número de falecimentos; 38 em Guntur, 98 em Prakasham e os demais foram registrados em outros 15 distritos.