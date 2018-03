Onda de calor e consumo de energia preocupam Grécia A Grécia enfrenta sua primeira onda de calor neste verão, com temperaturas previstas de até 41 graus Celsius hoje e amanhã. A companhia energética grega advertiu para o risco do uso excessivo de eletricidade em aparelhos de ar-condicionado, que podem causar quedas de energia. Segundo as autoridades do setor, hoje o consumo de energia hoje chegar a 10.200 megawatts. O recorde no país é de 10.600 megawatts, alcançado em 2007. O Ministério da Saúde afirmou que os mais velhos e os que possuem problemas respiratórios devem limitar o período em que ficam fora de casa. As administrações municipais estão abrindo locais com ar-condicionado para o público em geral, para combater o problema. A previsão é que as temperaturas diminuam a partir de amanhã à noite.