Onda de calor faz dez mortos na Índia A onda de calor que atinge o Estado de Orissa, no norte da Índia, fez pelo menos dez mortos, informou neste domingo a rede de televisão local Zee News. Apesar de o governo regional de Orissa ter recebido notificações de pelo menos 39 mortes por causa das altas temperaturas em diferentes distritos, as autoridades confirmaram até o momento apenas dez óbitos. A onda de calor está afetando também outros Estados do norte e do centro da Índia. A capital do país, Nova Délhi, registrou no sábado a maior temperatura dos últimos cinco anos: 44,5 graus centígrados, cinco graus acima da temperatura normal durante a estação. No Rajastão, que conta com zonas desérticas, foram registradas temperaturas ainda mais altas. Na cidade de Sriganganar os termômetros apontavam 48 graus centígrados. O Serviço Meteorológico indiano informou que as altas temperaturas devem continuar ao longo das próximas 48 horas.