Onda de calor já matou quatro no Japão Uma onda de calor que atinge o Japão já matou quatro pessoas esta semana e causou a internação de outras 56. Em algumas cidades do país foram registrados 35ºC de temperatura. Dez dos hospitalizados estão em estado grave. Três mulheres de cerca de 70 anos morreram nesta quinta-feira, aparentemente por causa do calor. Duas delas viviam na região de Tóquio; a outra, em Mie, no oeste do Japão. Um carpinteiro de 20 anos também teria falecido na capital, enquanto trabalhava, em decorrência da alta temperatura.