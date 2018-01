Onda de calor mata 430 na Índia Uma violenta onda de calor no sul da Índia matou pelo menos 430 pessoas nas duas últimas semanas, disse nesta terça-feira um oficial de uma organização de ajuda humanitária. A cifra de mortos, vítimas de desidratação e a insolação, deve aumentar, segundo D. C. Roshaiah, chefe de operações de ajuda humanitária no estado de Andhra Pradesh. Roshaiah disse que centenas de pessoas eram tratadas em hospitais de várias partes do estado, onde temperaturas de até 47° C foram registradas.