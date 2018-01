Onda de calor mata pelo menos 175 pessoas na Índia Uma onda de calor que elevou a temperatura no sudeste da Índia a mais de 48ºC provocou a morte de pelo menos 175 pessoas. Segundo o comissário da agência de assistência do Estado de Andhra Pradesh, D.C. Roshaiah, o número de mortos deverá aumentar ainda mais já que a previsão do tempo indica mais um dia de extremo calor na região. Alguns jornais já falam em 250 casos fatais. A cidade de Vijaywada, a 270 quilômetros a sudoeste de Hyderabad, a capital do Estado, registrou a mais alta temperatura de todos os tempos no local, com os termômetros marcando hoje 48,8ºC.